Edirne'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

D.A. yönetimindeki 22 KK 839 plakalı otomobil, Edirne-Havsa yolu Kırklareli Kavşağı'nda, A.D. idaresindeki 22 AD 976 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savruldu.

Kazada sürücüler D.A. ve A.D. ile hafif ticari araçtaki yolcu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.