Edirne'de otomobil egzozu çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Edirne'de otomobil egzozu çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Edirne'de otomobil egzozu çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil egzozu çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil egzozu çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden Hekimbaşı Abdullah Molla Sokak'ta el arabasıyla çevrede şüpheli hareketlerde bulundukları tespit edilen M.Ç. ve V.D. polis ekiplerince durduruldu.

El arabasında bulunan egzozun aynı sokaktaki bir otomobile ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.Ç. ve V.D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Münir Karaloğlu, Otomobil, Edirne, Keşan, Güncel, Haberler

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