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Edirne'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Edirne'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
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Edirne'de, O.Ç. yönetimindeki otomobil Kırklareli-Edirne kara yolunda devrildi. Olayda 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de otomobil devrildi, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, O.Ç. idaresindeki 39 NF 886 plakalı otomobil, Kırklareli-Edirne kara yolu Oğulpaşa kavşağında yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü O.Ç, ile otomobilde bulunan H.Ç. ve K.Ç, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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