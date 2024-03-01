Edirne'de Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında M.K. idaresindeki bir otomobil ile B.K. yönetimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 81 EY 232 plakalı otomobil, Kırklareli Kavşağı'nda B.K. yönetimindeki 22 BK 160 plakalı otomobille çarpıştı.
Araçlardaki biri çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda trafik ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.