Edirne'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bir otomobil hurdaya döndü. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı, bir otomobilin hurdaya döndüğü ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi Şükrüpaşa Caddesi'nde, B.A. idaresindeki 22 ACJ 188 plakalı otomobil ile M.I. yönetimindeki 34 EUH 458 plakalı otomobil çarpıştı. İki otomobilin de ağır hasar aldığı kazada otomobillerden biri hurdaya döndü. Hurdaya dönen aracın sürücü M.I. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan otomobilin sürücüsü ve diğer araçta bulunan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından iki otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - EDİRNE