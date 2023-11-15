Haberler ›› Güncel ›› Edirne'de Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Edirne'de Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, diğer sürücü ise polis merkezine götürüldü.