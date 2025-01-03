Edirne'de Otobüste Tarihi Sikke Operasyonu

Edirne'de durdurulan otobüsteki yolcunun üzerinde yapılan aramada çok sayıda sikke ele geçirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri timleri bu kapsamda, Edirne istikametine gelen otobüsü durdurularak araçta bulunan bir yolcunun üzerini aradı.

Yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 177 adet gümüş, bronz ve bakır sikke ele geçirildi.

Şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.