Edirne'de Otobüste Gümrük Kaçağı Ürün Ele Geçirildi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir otobüste yapılan aramada, yaklaşık 300 bin lira değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Aramada kaçak alkollü içki, kaçak tütün, gümrük kaçağı sigara, dizüstü bilgisayar ve termostatik vana bulundu.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan bir otobüste yapılan aramada yaklaşık 300 bin lira değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü timlerince, İstanbul istikametine gitmekte olan bir otobüs TEM gişelerde durduruldu. Otobüste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan gümrük kaçağı 26 adet kaçak alkollü içki, 170 paket kaçak tütün, 210 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet dizüstü bilgisayar ile 330 adet termostatik vana ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor. - EDİRNE