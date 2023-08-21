Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Edirne'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edirne'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şükrüpaşa Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle ağaçlık alana ve ayçiçeği tarlasına sıçramadan söndürüldü.
Yangında tarlanın yanındaki barakada da maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel