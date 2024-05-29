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Edirne'de otizmli ve down sendromlu öğrencilerin açtığı iş yerinin açılışı yapıldı

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Edirne'de bir iş yerinin açılışı, özel öğrencilere eğitim veren bir okulun otizmli ve down sendromlu öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. İş yeri sahibi, farkındalık oluşturmak amacıyla bu özel çocuklarla açılışı yapmayı tercih ettiklerini belirtti.

Edirne'de bir iş yerinin açılışı otizmli ve down sendromlu öğrencilerce gerçekleştirildi.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir pizzacı açılıştan önce "İş yerinin açılışını özel kişilerin yapacağını" duyurdu.

İş yerini kentteki özel öğrencilere eğitim veren bir okulun öğrencileri açtı.

İş yeri sahibi Sinan Tandoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, klişenin dışında farkındalık oluşturmak amacıyla açılışı özel çocuklarla yaptıklarını söyledi.

Çocukların güler yüzü, neşesi ve enerjisi ile işe başlamak istediklerini belirten Tandoğan, "Herkesin yaptığı gibi bir açılış olsun istemedik. Ben bugün buradaki çocuklarımıza dokundum yarın başka bir işletme de yapar, örnek olur diye düşünüyorum." dedi.

Tandoğan, eğitimini tamamlayan özel çocuklara da istihdam sağlamak istediğini kaydetti.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğretmeni Fatma Nurdan Aydıner de çocukların hem sosyal gelişimi hem de toplumda daha fazla yer almaları açısından güzel bir etkinlik olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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