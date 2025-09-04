Haberler

Edirne'de Ot Yangını, Arı Kovanları ve Barakayı Aleve Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Yıldırım Mahallesi'nde çıkan ot yangınında 4 arı kovanı, 1 baraka yandı ve 4 tavuk telef oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

1) OT YANGININDA ALEVLERİN SIÇRADIĞI BARAKA İLE 4 ARI KOVANI YANDI

EDİRNE'de çıkan ot yangınında alevlerin sıçradığı 4 arı kovanı ve 1 baraka yandı, 4 tavuk öldü.

Yıldırım Mahallesi Sarıbayır mevkisindeki otluk alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler büyüyerek arı kovanlarının da bulunduğu, Mustafa Akan'a ait barakaya sıçradı. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, otlukla birlikte 4 arı kovanı ve 1 baraka yandı, 4 tavuk öldü.

Arı kovanlarına bakmak için geldiği sırada yangını fark ettiğini söyleyen Mustafa Akan, "Ben buraya arılara bakmaya geldim. Hemen bakıp eve dönecektim, çünkü misafirlerim vardı. Geldiğimde otların yandığını gördüm. Alevler büyüyüp buraya kadar geldi. Neyse ki itfaiye müdahale etti ama bu arada 4 arı kovanımız yandı, 4 tane de tavuğumuz telef oldu. Ben de çok müdahale ettim önlemek için ama olmadıö dedi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! İşte kızını vuran babanın gerekçesi

Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! İşte kızını vuran babanın gerekçesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkesin konuştuğu antrenör Fenerbahçe'yi anında reddetti

Herkesin konuştuğu antrenör Fenerbahçe'yi reddetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.