Edirne'de Osmanlı Usulü Gül Reçeli Yapımı Etkinliği Düzenlendi

Edirne'de Osmanlı Usulü Gül Reçeli Yapımı Etkinliği Düzenlendi
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Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Edirne'deki şef adayı öğrenciler Osmanlı usulü gül reçeli yaptı. Etkinlikte katılımcılara gül reçeli ikram edildi ve geleneksel tarifler tanıtıldı.

"Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında şef adayı öğrenciler, topladıkları Edirne güllerinden Osmanlı reçetesine uygun gül reçeli yaptı.

Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Devecihan Kültür Merkezi'ndeki "Edirne Sarayı'ndan Gül Reçeli Yapımı" etkinliğinde Edirneli şef Hasan Çetin ile reçel hazırladı.

Osmanlı dönemindeki yapılış usulüne uygun hazırlanan gül reçeli, katılımcılara ikram edildi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, etkinlikteki konuşmasında, Türk Mutfağı Haftası'nı lezzetli bir etkinlikle tamamladıklarını söyledi.

Öğrencilerin kentte yetiştirilen gülleri ilk olarak hasat ettiğini ve reçel yapımı için hazırladığını belirten Soytürk, "Tarihte Edirne Sarayı'nda yetişen güllerin tohumlarından günümüze ulaşan Edirne gülü ya da sakız gülü diye bilinen gülden Osmanlı'da yapılan usulle reçel yapıyoruz. Geleneksel lezzetlerimizi ve unutulmuş reçetelerimizi gün yüzüne çıkarmaya ve anlatmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şef Hasan Çetin ise Osmanlı usulü gül reçeli yapımında gül yaprağı, limon suyu, şeker ve su kullanıldığını dile getirdi.

Çetin, reçelin yapılışını şöyle anlattı:

"Evlerde yapılan reçele göre koyu bir reçel elde ediyoruz. İlk önce topladığımız güllerin beyaz kısımlarını ayırıyoruz. Daha sonra güllerin yoğurmaya başlıyoruz. Ardından limon ve şekerini koyup karıştırdıktan sonra 3 gün mayalanmaya bırakıyoruz. Tencerede su ve şeker ilave ettiğimiz karışımı kaynadıktan 40 dakika sonra kapatıyoruz. Koyu kıvamlı reçelimiz bu şekilde hazır oluyor."

Soytürk, etkinliğin sonunda Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu ve şef Hasan Çetin'e teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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