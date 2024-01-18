Edirne'de ormanlık alanda 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde, ormanlık alana gizlenmiş traktör römorkunda 2 bin 200 litre sahte içki bulundu. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
Edirne'de ormanlık alana gizlenmiş traktör römorkunda 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin denetiminde ormanlık alana gizlenmiş traktör römorkunda yapılan aramada 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.