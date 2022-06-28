Edirne'de ormanlara giriş 3 ay yasaklandı - Haberler

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Edirne'de ormanlara giriş 3 ay yasaklandı

İhlas Haber Ajansı - Şener Urfa - Güncel
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Edirne'de ormanlara giriş 3 ay yasaklandı Edirne Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde ormanlara giriş yasağı kararı aldı.

Edirne'de ormanlara giriş 3 ay yasaklandı

EDİRNE - Edirne Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde ormanlara giriş yasağı kararı aldı.

Türkiye'de son haftalarda yaşanan orman yangınları nedeniyle Edirne Valiliği ormanlara giriş yasağı kararı aldı. Edirne genelinde muhtarlara gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi, "Edirne Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, Edirne ili Orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde; 01.07.2022 - 30.09.2022 tarihleri arasında Edirne ili sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlara girilmesi yasaklanmıştır."

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Güncel

Edirne Valiliği Edirne Güncel Haberler

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