Edirne'de Ormana Giriş Yasağına Uymayan Vatandaşlar Uzaklaştırıldı

Edirne'de jandarma ekiplerince ormana giriş yasağının bulunduğu alanda kamp yapan vatandaşlar uzaklaştırdı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Bu kapsamda yaz aylarının gelmesi orman yangınlarını önlemek ve en aza indirmek amacıyla denetimler artırıldı.

Jandarma Enez ilçesinde ormanlık alanlara giriş yasağının kontrol ve denetimi kapsamında Büyükevren, Vakıf, Gülçavuş, Sultaniçe ve Yenice köyleri ormanlık alanlarında kontrollerde bulundu.

Kamp yapan vatandaşlara gerekli uyarılar yapılarak ormanlık alandan uzaklaştırıldı.

Ekipler çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.