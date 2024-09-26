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Edirne'de Orman Yangınlarına Erken Müdahale İçin Su Tankeri Dağıtımı Yapıldı

Edirne'de Orman Yangınlarına Erken Müdahale İçin Su Tankeri Dağıtımı Yapıldı
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Edirne'de orman varlığı yoğun köylere orman yangınlarına erken müdahale için 22 su tankeri dağıtıldı. Vali Yunus Sezer, bu yıl kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle 49 büyük ölçekli orman yangını çıktığını belirtti.

Edirne'de orman varlığı yoğun köylere orman yangınlarına erken müdahale için su tankeri dağıtıldı.

Vali Yunus Sezer, İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen Köylere Araç ve Ekipman Dağıtım Töreni'nde, bu yılın çok kurak geçtiğini söyledi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle yaz boyunca yangınlarla da mücadele ettiklerini anlatan Sezer, Edirne'de bu yıl büyük ölçekli 49 orman yangını çıktığını bildirdi.

Yangınlarda erken müdahalenin önemini vurgulayan Sezer, "Eninde sonunda yangınlar söndürülüyor fakat ormanlarımızda yıllardır emek verdiğimiz ağaçlar ve birçok canlı hayatını kaybediyor. Çok şükür, çok büyük orman yangınlarını kısa sürede söndürdük. Orman yangını riskinin fazla olduğu köylere geçen sene 13 su tankeri vermiştik. Bugün de 22 yangın söndürme tankerini köy muhtarımıza teslim ediyoruz." dedi.

Vali Sezer, tankerlerin dışında 2 bin çöp konteynerini ihtiyacı olan bölgelere dağıtacaklarını söyledi.

Kentte sıcak asfalt çalışmalarının da sürdüğünü anlatan Sezer, asfalt çalışmalarında kullanılan 3 iş makinesini de Özel İdarenin araç filosuna kattıklarını kaydetti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise bu tankerlerin, yangınlara erken müdahalede büyük önem taşıdığını belirtti.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da bu yıl Türkiye genelinde çok fazla orman yangını çıktığını, bunların canla başla mücadele edilerek söndürdüğünü dile getirdi.

Yazgan, "Vali Sezer, Edirne'ye geldiği günden bu yana yapılan yatırımlarla göz doldurdu. Özellikle Sayın Valimize ayrı bir teşekkür etmem gerekir. Kendisinin varlığı, ilimizin rahat ve huzurlu bir yaşam alanı oluşmasına büyük katkı sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Programda, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve Sazlımalkoç Köyü Muhtarı Şerafettin Çalağan da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, alınan tankerlerin sertifikaları köy muhtarlarına teslim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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