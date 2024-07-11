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Edirne'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 14 arasöz, 8 su tankı ve 70 personel ile müdahale ediliyor. Bölgeye diğer illerden de arazöz ve iş makineleri sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Edirne'nin n Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyü yakınlarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede alevlere 2 uçak ve 5 helikopter ile 14 arasöz, 8 su tankı ve 70 personelle müdahale ediliyor. Ayrıca bölgeye, il ve ilçe belediye ekipleri ile Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan gelen arazöz ve iş makineleri sevk edildi.

Edirne Vali Yardımcısı Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber de bölgedeki söndürme çalışmalarını takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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