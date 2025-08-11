Edirne'de Orman Yangını: Yangına Müdahale Devam Ediyor

Edirne'de Orman Yangını: Yangına Müdahale Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

EDİRNE'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde orman yangını çıktı. Alevlere müdahale ediliyor.

Enez'e bağlı Büyükevren köyü sahilindeki doymuş mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı biçilmiş buğday tarlasında anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kızıl çam ağaçlarının bulunduğu ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, Enez Belediyesi, Keşan Belediyesi ve İpsala Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, alevlerin Yeniyerler mevkisine ilerlediği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi

Bozkurt işareti yapan ünlü müzisyen hakkında şaşırtan karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'den vahim görüntüler! Boğaz griye döndü, onlarca kişi denizden tahliye edildi

Her yer griye döndü, onlarca kişi denizden tahliye edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.