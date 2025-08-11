Edirne'de Orman Yangını: Yangına Müdahale Devam Ediyor

EDİRNE'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde orman yangını çıktı. Alevlere müdahale ediliyor.

Enez'e bağlı Büyükevren köyü sahilindeki doymuş mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı biçilmiş buğday tarlasında anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kızıl çam ağaçlarının bulunduğu ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, Enez Belediyesi, Keşan Belediyesi ve İpsala Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, alevlerin Yeniyerler mevkisine ilerlediği bildirildi.