Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Edirne'nin Kalkansöğüt köyü yakınlarında çıkan orman yangını, hızla müdahale eden ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangın, anız tarlasında bilinmeyen bir nedenle başladı ve ormanlık alana sıçradı. Ekipler, soğutma ve hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.
Edirne'nin Kalkansöğüt köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Anız tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Alevlere arazöz, su tankeri ve çok sayıda personelle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel