Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına, çok sayıda araç ve personel ile müdahale edildi.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ömeroba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alevlere, 2 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz, su tankeri ve 50'den fazla personelle müdahale edildi.
Söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden de destek ekipleri gönderildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel