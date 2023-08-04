Edirne'de Orman Yangını: Helikopter Yardımıyla Söndürülmeye Çalışılıyor

Edirne'de merkeze bağlı Yolüstü köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Bulgaristan sınırına yakın bölgede devam eden yangın helikopter yardımıyla söndürülmeye çalışılıyor. Yangına karadan da müdahale sürerken sınır hattına yakın noktada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Edirne merkeze bağlı Yolüstü köyü yakınlarında henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde ormanlık alanda yangın çıktı. Oluşan yangına karadan arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale ederken havadan da yangına helikopter yardımıyla müdahale ediliyor.