Edirne'de Orman Yangını: Ekipler Havanın ve Karadan Müdahale Ediyor

Edirne'de Orman Yangını: Ekipler Havanın ve Karadan Müdahale Ediyor
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Edirne'nin Keşan ilçesinde başlayan orman yangınına itfaiye ve AFAD ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının biçilmiş buğday tarlasından başladığı belirtiliyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

Keşan'a bağlı Kadıköy'ün Susamdere mevkisinde orman yangını çıktı. Biçilmiş buğday tarlasından başladığı belirtilen yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Keşan ve Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına kara ekipleriyle havadan 2 uçak ve 2 helikopterle müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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