Son dakika: EDİRNE'DE ORMAN YANGINI; 5 DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ

EDİRNE'de, ormanda çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü. Yangında, bölgeden kaçmaya çalışan bir kaplumbağa da kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Yıldırım Mahallesi'nde konutlardan uzak 'Çaytepe' adı verilen ormanda başladı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını gören çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye, Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle 5 dönümlük alana yayılan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yanan alanda incelemede bulunan Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, bölgeye 4 arazöz, 3 su tankı ve 3 ilk müdahale aracıyla müdahale ettiklerini belirtti. Ceylan, Yangının çıkış sebebi henüz belli değil. Aşağıdan çıkmadığına göre, yukarıdan anızlık bölgeden çıktığını tahmin ediyorum. Biz ihbarı alır almaz 10 dakika içerisinde müdahale ettik. Şu anda da kontrol altına aldık. 4 arazöz, 3 su tankı, 3 ilk müdahale aracıyla, belediyeden gelen araçlarla da müdahale ettik diye konuştu.

'BÜYÜK BİR FACİA ÖNLENDİ'

Yıldırım Bayezid Mahallesi Muhtarı Nuri Bostancı da, yangın ihbarını alır almaz bölgeye gelip müdahalede bulunduklarını belirterek, Yangın haberini aldıktan sonra hemen Orman İşletme'ye bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerimiz müdahale ettiler. Edirne'miz için büyük bir facia önlenmiş oldu gerçekten. Şu anda durum kontrol altına alınmış durumda. Gerçekten burası Edirne'nin ciğerleri, çamlık alan. Nasıl çıktığını bilmiyoruz. Ekiplerimizin hızlı müdahalesi ve vatandaşlarımızın yardımıyla söndürüldü ifadelerini kullandı.

Bölgeden geçerken yangını görüp müdahale etmek için duran Kerim Tunç, Yolda giderken yangını gördük, biz de durduk yardım amaçlı. Buraya akrabamızı ziyaret için gelmiştik. Aslında Çerkezköy'de yaşıyoruz. Geçerken hemen durup müdahale etmek istedik. Yangın durana kadar burada yardım edeceğiz. Elimizden geleni yaptık diye konuştu.

YANGININ ORTASINDA KALAN KAPLUMBAĞA KURTARILDI

Öte yandan, yanan alanda bir kaplumbağa da bulundu. Bölgeden kaçmaya çalışırken farkedilen kaplumbağayı, mahalle muhtarı Bostancı aldı. Ormanda birçok canlı yaşadığını ve hayatlarının çok önemli olduğunu belirten Bostancı, kaplumbağayı yangından uzak yeşillik bir alana bıraktı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel