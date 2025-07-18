Edirne'de Orman Yangını: 40 Hektar Alan Zarar Gördü

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Keşan ilçesinde 13 Temmuz'da çıkan orman yangını, yangın söndürme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 40 hektarlık alan zarar görürken, 5 orman işletme personeli hafif yaralandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde meydana gelen orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Keşan'a bağlı Mahmutköy'de 13 Temmuz'da, saat 15.30 sıralarında biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yangına, 5 helikopter, 4 uçak, 20 arazöz, 168 orman işletme personeli, AFAD, jandarma ekipleri ile birçok araç ve ekipmanla müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 40 hektarlık alan zarar gördü. Söndürme çalışmaları sırasında Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözün devrilmesi sonucu 5 orman işletme personeli hafif yaralandı. 1 sivil vatandaş ise dumandan etkilendi.

Yangında zarar gören alanlar, paramotor pilotu Yılmaz Özkaya tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde, ormanın tamamen yanarak siyaha büründüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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