Edirne'de öldürülen aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi (3)

ŞÜPHELİ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Uzunköprü'nün Elmalı köyünde aynı aileden dede Mehmet Güner, oğlu Mehmet Güner, eşi Filiz Güner ve çiftin oğulları Anıl Güner'in öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Jandarmanın yaptığı çalışmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 6'ya yükseldi. İddiaya göre, Güner ailesinin evine altınları çalmak için giren şüpheliler, kendilerine engel olmaya çalışan aile fertlerini tek tek öldürdü. Henüz evdeki altınları alıp almadıkları öğrenilemeyen şüpheliler, kaçarken jandarmanın takibi sonucu Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin, cinayetlerin ardından üzerlerindeki kanları temizleyip, ellerini de yıkadıkları öğrenildi.