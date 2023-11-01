Edirne'de okullarda dron destekli denetimler gerçekleştirildi
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okullarda huzur ve güvenin sağlanması için dron destekli denetimler gerçekleştirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde, okul çıkışlarının güvenliği sağlandı ve şüpheli şahısların GBT sorgulaması yapıldı. Polis ekipleri, öğrenci ve velilere uygulamalarla ilgili bilgilendirme yaparak denetimlerin devam edeceğini belirtti.
Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okullarda huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik dron destekli denetimler gerçekleştirdi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü Koordinesinde; asayiş, kaçakçılık, terörle mücadele, narkotik ve yunus timlerinin katılımıyla dron destekli 30 ekip ve 67 personel ile okul çıkışlarının güvenliği sağlandı.
Okulların çevresinde şüpheli gördükleri şahısları durduran ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.
Öğrenci ve velilere uygulamalarla ilgili bilgilendirme yapan polis ekipleri, denetim ve uygulamaların artarak devam edeceğini belirtti.
Ayrıca, polis ekipleri okulların çevresindeki büfe ve marketlerde zararlı ürünlerin satışına yönelik uyarılar yapılarak denetimlere devam edildi. - EDİRNE