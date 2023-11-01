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Edirne'de okullarda dron destekli denetimler gerçekleştirildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okullarda huzur ve güvenin sağlanması için dron destekli denetimler gerçekleştirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde, okul çıkışlarının güvenliği sağlandı ve şüpheli şahısların GBT sorgulaması yapıldı. Polis ekipleri, öğrenci ve velilere uygulamalarla ilgili bilgilendirme yaparak denetimlerin devam edeceğini belirtti.