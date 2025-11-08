Haberler

Edirne'de 'Okuldan Spora' Projesi Çocukları Sporla Buluşturuyor

Edirne'de 'Okuldan Spora' Projesi Çocukları Sporla Buluşturuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vali Yunus Sezer, 'Okuldan Spora' projesi kapsamında antrenman yapan öğrencilerle bir araya gelerek, projenin önemini vurguladı ve bu yıl 12 farklı branşta 12 binin üzerinde öğrencinin katıldığını açıkladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Okuldan Spora" projesi kapsamında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde antrenman yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğrencilerle sohbet eden Vali Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer, geleceğin teminatı çocukların sportif ve kültürel gelişimleri için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Geçen yıl 4 bin öğrencinin katılımıyla başlayan projenin bu yıl 12 farklı branşta 12 binin üzerinde katılımla devam ettiğini aktaran Sezer, Dezavantajlı mahallelerimiz başta olmak üzere tüm çocuklarımızı Okuldan Spora ve Mahalle Ligi programlarımız kapsamında evlerinden alıp spor tesislerine taşıyoruz. Düzenli antrenmanlarla onları sporla buluşturuyor ve gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı

İhmaller zinciri bu görüntüde! İşte tesisin yangından önceki hali
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Görüntü Hakkari'den! Arızalanan zırhlı polis aracını vatandaşlar itti

Yeni sürecin yansımaları! Görüntü Hakkari'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Juan, Göztepe'yi 3 dakika içerisinde galibiyete taşıdı

3 dakikada 2 gol attı, takımına galibiyeti getirdi
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.