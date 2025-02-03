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Edirne'de Okul Servislerine Jandarma Denetimi

Edirne'de Okul Servislerine Jandarma Denetimi
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Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla okul servislerinde denetim gerçekleştirdi. Sürücülere ve öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Edirne'de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, trafik kazalarının engellenmesi ve güvenli trafik akışının sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda sorumluluk alanındaki bölgelerde okul servislerini denetledi.

Trafik jandarması sürücülere ve öğrencilere temel trafik kuralları hakkında bilgi de verdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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