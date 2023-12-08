Edirne'de okul servisleri denetlendi

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından okul servisleri denetlendi. Jandarma, taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan araçları ve sürücüleri denetledi ve öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Edirne'de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda jandarma sorumluluk bölgesindeki okullarda taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servis araçlarını ve sürücüleri denetlendi.

Jandarma ekipleri denetimin ardından öğrencilere trafik eğitimi de verdi.