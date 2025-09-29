Edirne'de Okul Kantinleri ve Gıda İşletmeleri Denetlendi

Edirne'de okul kantinleri ve okulların çevresinde gıda satan işletmeler denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler okulların açılmasıyla başladıkları denetimleri sürdürüyor.

Edirne'de okul kantinleri başta olmak üzere, okul çevresinde faaliyet gösteren fast-food işletmeleri, kafeler ve gıda satış yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde gıda güvenilirliği, hijyen koşulları, ürünlerin son tüketim tarihleri ve mevzuata uygunlukları titizlikle incelendi.

Çocukların sağlığını korumak için denetimler eğitim-öğretim yılı boyunca düzenli olarak devam edecek.