Edirne'de Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Edirne'de Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun başkanlığında düzenlenen toplantıda, okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ve öğrencilerin güvenli ulaşım konuları ele alındı.

Edirne'de, yeni eğitim dönemi öncesi İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun başkanlığında "Okul Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri, öğrencilerin güvenli ulaşım ve eğitim kurumlarında huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Okul Kolluk Görevlileri ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlilerinin çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, Emniyet Müdürü Karaburun tarafından uygulamaların hassasiyetle takip edilmesi yönünde gerekli talimatlar verildi.

Karaburun, çocukların güvenliğini sağlamak için çalışmaların aralıksız süreceğini, eğitim ortamlarında güven ve huzurun her zaman sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
