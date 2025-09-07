Edirne'de Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Edirne'de, yeni eğitim dönemi öncesi İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun başkanlığında "Okul Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri, öğrencilerin güvenli ulaşım ve eğitim kurumlarında huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Okul Kolluk Görevlileri ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlilerinin çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, Emniyet Müdürü Karaburun tarafından uygulamaların hassasiyetle takip edilmesi yönünde gerekli talimatlar verildi.

Karaburun, çocukların güvenliğini sağlamak için çalışmaların aralıksız süreceğini, eğitim ortamlarında güven ve huzurun her zaman sağlanacağını kaydetti.