Edirne'de polis ekipleri, okul çevrelerinde dron destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimde sürücülerin evrakları kontrol edildi ve şüpheli görülen kişiler GBT kontrolünden geçirildi. Ayrıca, okul çevresinde alkol ve sigara satışı yapan işletmelere uyarı yapıldı.

Edirne'de okul çevrelerinde polis ekiplerince dron destekli denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetime 67 personel katıldı.

Ekipler eş zamanlı olarak okul çevrelerinde dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Sürücülerin evrakları kontrol edildi, şüpheli görülen kişiler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi.

Ekipler ayrıca okul çevresinde alkol ve sigara satışı yapan işletmeleri, öğrencilere satış yapmamaları konusunda uyardı.

TÜ'de "Bağımlılıkla Mücadele" söyleşisi

Trakya Üniversitesi öğrencileri bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve üniversite iş birliğinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda söyleşi düzenlendi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri üniversite öğrencilerine tütün, alkol, uyuşturucu, teknoloji ve kumar bağımlılığı ve bağımlılıktan korunma konusunda bilgiler verdi.

Söyleşinin sonunda öğrenciler polis ekiplerine sorular yöneltti.

Jandarmadan kan bağışı

Edirne'de Kızılay Haftası'nda jandarma ekipleri kan bağışında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hafta kapsamında Türk Kızılay Edirne Kan Merkezi kan bağış seferberliği başlattı.

Jandarma personeli komutanlığın sosyal tesislerinde kan bağışında bulundu.

Gönüllü kan bağışının öneminin pekiştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kan bağış kampanyası devam edecek.

Edirneli sporcular dünya şampiyonasında yarışacak

Edirneli vücut geliştirme sporcuları İspanya'da düzenlenecek Dünya Vücut Geliştirme ve Fitnes Şampiyonasın'a katılacak.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve İl Temsilcisi Sedat Köksoy, yaptığı yazılı açıklamada, vücut geliştirme sporcuları Kerem Sadedilciler, Alpcan Karagöz ve Dogancan Muyan'ın altın madalya için 31 Ekim-6 Kasım tarihlerindeki müsabakalarda ter dökeceğini belirtti.

Köksoy, Edirne Doğa Sporları ve Kültür Spor Kulübü sporcularının güzel bir hazırlık dönemi geçirdiğini ve İspanya'dan başarılarla döneceğini kaydetti.