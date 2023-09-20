Edirne'de Okul Çevrelerinde Narkotik Denetimi

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezindeki okulların çevresinde narkotik dedektör köpeğiyle birlikte denetim gerçekleştirildi. Şüpheli şahıslara Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Edirne'de polis ekipleri tarafından narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla okul çevrelerinde sıkı denetim gerçekleştirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezindeki okulların çevresinde şok uygulama gerçekleştirildi. Narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla gerçekleştirilen denetimde, şüpheli şahıslara Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Denetimlerin artarak devam edeceği ifade edildi. - EDİRNE