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Edirne'de Okul Bahçesinde Tabanca İle Vurulan Genç Kız Toprağa Verildi

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Edirne'de okul bahçesinde arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla göğsünden vurulup yaşamını yitiren Duru Pakarda (15), gözyaşları arasında toprağa verildi. Duru'nun cinayet şüphelisi K.C.A. (17) ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

EDİRNE'de, okul bahçesinde arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla göğsünden vurulup yaşamını yitiren Duru Pakarda (15), gözyaşları arasında toprağa verildi. Duru'nun cinayet şüphelisi K.C.A. (17) ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde oturan 5 kişilik arkadaş grubundan K.C.A., yanında getirdiği tabancayı çıkardı. K.C.A., tabancayı arkadaşlarına gösterip, oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, Duru Pakarda'nın göğsüne isabet etti. Pakarda kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duru Pakarda, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Duru'nun ortaokulu bitirdiği ve bu yıl lisede eğitimine devam edeceği öğrenildi. Polis, lise öğrencisi K.C.A.'yı gözaltına alırken, olay yerinde bulunanların da ifadesine başvurdu.

Duru Pakarda için bugün Talatpaşa Mahallesi'ndeki Hasan Sezai Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Pakarda'nın okul arkadaşlarıyla yakınları katıldı. Duru'nun arkadaşları cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazede Duru'nun babası Cem Pakarda ise ayakta durmakta zorlandı. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Duru Pakarda, Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, şüpheli K.C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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