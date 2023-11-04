Edirne'de öğrenim gören Filistinli öğrenciler Gazze'de yaşananları üzüntüyle takip ediyor

Edirne'de öğrenim gören Filistinli öğrenciler, İsrail'in saldırılarına hedef olan Gazze'de yaşananları üzüntüyle takip ediyor.

Trakya Üniversitesinde lisans eğitimlerini sürdüren öğrenciler, Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle yakınlarının hayatlarından endişe duyuyor.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi İzzettin Shoubash, AA muhabirine, Gazze'deki internet ve elektrik kesintileri nedeniyle yakınlarıyla iletişim kurmakta zorluk çektiklerini söyledi.

Gazze'de yaşam şartlarının çok zor olduğunu anlatan Shoubash, "Biz burada acı çekiyoruz. Arkadaşlarım orada yaşıyor. Ailelerinden şehit olan birçok arkadaşım var. Hepsine Allah rahmet eylesin." dedi.

Gazze'de insan hakları ihlalleri yapıldığına dikkati çeken Shoubash, "Tüm dünya yaşananlara sessiz kalıyor, çok acı bir durum. Biz oradakiler için çok üzülüyoruz. Kendimizi burada aciz hissediyoruz. Çünkü bir şey yapamıyoruz. Onlar için dua ediyorum. Keşke elimizden bir şey gelse ve durumun düzelmesi için bir şeyler yapabilsek." ifadelerini kullandı.

"Dünya yaşananları izlemekle yetiniyor"

Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Hind Gorsha da saldırılarda çok sayıda akrabasının öldüğünü dile getirdi.

Gazze halkı için dua ettiklerini anlatan Gorsha, şunları kaydetti:

"Akrabalarımızla iletişimimiz fazla olmuyor. Geçen günlerde elektrik ve internet kesildi. 3 gün boyunca hiç temas kuramadık. Oldukça fazla kaybımız oldu akrabalarımızdan. Dünya yaşananları izlemekle yetiniyor. Sanki bir macera filmi gibi izliyorlar. Biz dünyadaki diğer ülkelerden bir şey istemiyoruz ancak İsrail'in de yanında kimse durmasın. Avrupa ülkeleri İsrail'e destek vermesin. Yardım alamazlarsa Hamas'ın karşısında iki gün bile duramazlar."

"Onlar için dua ediyoruz"

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Nadin Nassar ise yakınlarının hayatından endişe duyduğunu belirtti.

Mesajla iletişim kurduklarını dile getiren Nassar, "Zor günler yaşanıyor. Onlar için dua ediyoruz. Dünyanın çoğunluğu sessiz kalmış durumda. Gazze yalnız kaldı. Türkiye her zaman destek veriyor. Bundan dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Fatimah Algarousha da İsrail'in hastane saldırısında akrabalarının hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Vatanlarında özgürce yaşamak istediklerini belirten Algarousha, "Gazze büyük bir hapishane gibi. Oradakiler bizim kadar korkmuyorlar. Onlar ya şehit oluyorlar ya da yaşamaya devam ediyorlar. Biz burada haber alamadığımız için korkuyoruz." dedi.