Edirne'de öğrenim gören Filistinli öğrenciler Gazze'deki aileleri için dua ediyor

Edirne'de üniversite öğrenimi sürdüren Filistinli öğrenciler haber aldıkları kadarıyla, İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkının yaşadıklarını anlattı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından İHH Edirne Şubesi'nde "Söz Gazze'nin; İsrail Soykırımını Gazzeli Öğrenciler Anlatıyor" söyleşisi düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Trakya Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, Gazze'de zor günlerin yaşandığını belirtti.

İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarında binlerce kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan öğrenciler, yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını anlattı.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Nadin Nassar, Gazze'de durumun çok kötü olduğunu söyledi.

İsrail'in insan haklarını hiçe sayarak saldırılarına devam ettiğini belirten Nassar, "Günde 2-3 saat elektrik veriliyor. Yiyeceğe ulaşmada sıkıntı çekiliyor. Oradakilerin durumu hiç iyi değil. Onlar için dua ediyoruz." dedi.

Matematik Bölümü öğrencisi Fatimah Algarousha ise internet kesintileri nedeniyle Gazze'deki akrabalarıyla çok zor iletişim kurduklarını dile getirdi.

Hastane saldırısında yakınlarını kaybettiğini ifade eden Algarousha, "Akrabalarım hastaneye ilaç almaya gitmişler. Orada vurulup şehit oldular. Allah rahmet eylesin. Çok az haber alabiliyoruz. Yaşayıp yaşamadıklarını öğrenmeye çalışıyoruz. Bir kişi internet iletişimini sağlayıp tüm ailelere haber veriyor. Kimin yaşadığını haber bildiriyor." diye konuştu.