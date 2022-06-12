Öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

AA - Ogün Kurkan - Güncel
 - Güncelleme:

Edirne'de üniversite öğrencilerinin kaldığı pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edirne'de üniversite öğrencilerinin kaldığı pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 1. Murat Mahallesi'ndeki 5 katlı pansiyonun üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Pansiyondaki öğrencilerin tahliyesinin ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle pansiyonda maddi hasar oluştu.

AA / Ogün Kurkan - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title