Edirne'de öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi

Edirne'de jandarma ekiplerince öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri eğitim ve bilgilendirme çalışmaları kapsamda Enez ilçesine bağlı Yenice köyündeki ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Ekipler, temel trafik kuralları, yayaların uyması gereken kurallar ve okul servis araçlarındaki davranış kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Jandarma ekipleri ayrıca aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele ile çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini de sürdürüyor.