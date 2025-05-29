Edirne'de Öğrencilerden Şiir Dinletisi: 'Dizelerin Sesi'

Edirne'de Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu öğrencileri tarafından şiir dinletisi düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Devlet Konservatuvarı Salonu'nda gerçekleştirilen "Dizelerin Sesi" adlı dinleti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkçe öğretmeni Ali Kıvanç Kafa ve müzik öğretmeni Sezen İşeri Evirgen tarafından hazırlanan programda öğrenciler, sevgi temalı şiirlerin yanı sıra bu yıl hayatını kaybeden sanatçıları da şarkılarla andı.

Etkinlikte toplam 16 şiir ve 16 şarkı seslendirildi.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, öğrenci velileri ve davetliler katıldı.