Edirne'de Öğrencilerden Şiir Dinletisi: 'Dizelerin Sesi'

Edirne'de Öğrencilerden Şiir Dinletisi: 'Dizelerin Sesi'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu öğrencileri, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Devlet Konservatuvarı Salonu'nda düzenledikleri 'Dizelerin Sesi' adlı şiir dinletisinde sevgi temalı şiirler okudular ve bu yıl kaybedilen sanatçıları şarkılarla andılar.

Edirne'de Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu öğrencileri tarafından şiir dinletisi düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Devlet Konservatuvarı Salonu'nda gerçekleştirilen "Dizelerin Sesi" adlı dinleti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkçe öğretmeni Ali Kıvanç Kafa ve müzik öğretmeni Sezen İşeri Evirgen tarafından hazırlanan programda öğrenciler, sevgi temalı şiirlerin yanı sıra bu yıl hayatını kaybeden sanatçıları da şarkılarla andı.

Etkinlikte toplam 16 şiir ve 16 şarkı seslendirildi.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, öğrenci velileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev

Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı

Bakan Şimşek duyurdu! Deprem bölgesiyle ilgili önemli karar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
İran'da açılan 'Cehennem' parkı ülkeyi karıştırdı

Devrim Muhafızları'nın açtığı park komşuyu fena karıştırdı
Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı

Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra felaketi yaşadı
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor! Anında ceza kesilecek

Hız ve kemer kontrolünü yapacak, anında ceza kesecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.