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Edirne'de öğrenciler güne spor yaparak başlıyor

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de öğrenciler güne spor yaparak başlıyor

Edirne'de öğrencilere yönelik "Sabah Egzersizi" projesi başlatıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de öğrencilere yönelik "Sabah Egzersizi" projesi başlatıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şehir Gönüllüleri Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen "Sabah Egzersizi" projesinde öğrenciler sabah egzersizi yapıyor.

Proje kapsamında Edirne İnönü İlkokulu öğrencileri "Spor yap zinde kal" sloganıyla güne spor yaparak başladı.

Projenin il genelindeki okullarda uygulanacağı belirtildi.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü, gençlik, Edirne, Güncel, Haberler

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