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Edirne'de öğrenciler gökyüzünü gözlemledi

Edirne'de öğrenciler gökyüzünü gözlemledi
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Edirne'de Yaratıcı Astronomi Gecesi etkinliği kapsamında öğrenciler teleskopla gökyüzünü gözlemledi.

Edirne'de Yaratıcı Astronomi Gecesi etkinliği kapsamında öğrenciler teleskopla gökyüzünü gözlemledi.

Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen etkinlik Musabeyli Korosu'nda gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "Vatandaşlar için Araştırmacılar Gecesi ve Bilim Sanat Merkezleri için Araştırmacılar Buluşması" projesi kapsamında yapılan etkinliğine 15 öğrenci katıldı.

Astronomi tarihi hakkında bilgi alan öğrenciler daha sonra teleskopla gökyüzünü gözlemledi.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel

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