Edirne'de Öğrenciler Geri Dönüşüm Tesisini Ziyaret Etti

Edirne'de Çevre Haftası kapsamında lise ve üniversite öğrencileri geri dönüşüm tesisini gezdi.

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte İlhami Ertem Lisesi ile Trakya Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık Fakültesi ve Giyim Üretim bölümü öğrencileri Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'ni gezdi.

Öğrenciler, tesis görevlilerince evsel katı atıkların düzenli depolanması, tıbbi atık sterilizasyonu, gazla beraber enerji üretimi konularında bilgilendirildi.

Geziye katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin çevre bilincini geliştirmeyi amaçladıklarını belertti.

Atık yönetiminin önemine değinen Sarı, doğaya duyarlı bireyler yetiştirmek ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.