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Edirne'de öğrenciler, davul-zurna eşliğinde okula başladı

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Edirne'de 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı açılışı, davul-zurna eşliğinde oynayarak yapıldı. Edirne İlköğretim Haftası kutlama etkinliği düzenlendi.

Edirne'de öğrenciler, davul-zurna eşliğinde okula başladı

EDİRNE - Edirne'de 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı açılışı, davul-zurna eşliğinde oynayarak yapıldı.

Edirne İlköğretim Haftası kutlama etkinliği düzenlendi. İsmail Güner ilköğretim Okulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmaları ile devam etti.

Geçtiğimiz yıl öğrencilerin başarılarından dolayı verilen sözü yerine getirene okul yönetimi davul-zurna ile eğlendirerek sınıflara alındı. Kazanılan ödüllere davul - zurna eşliğinde göbek atıldı.

Okul Müdürü İkram Kalkan, "Geçtiğimiz yıl öğrencilerimizin başarılarından ve onlara olan özlemizden dolayı açılışı davul zurna ile yapalım dedik. Yeni eğitim ve öğretim yılı eğitim camiamıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Öğrencilerden İlkim İsem, "Bugün kazanılan başarıların ödülü olarak davul ve zurna eşliğinde oynadık, değişiklik oldu. Okula başlamanın mutluluğu yaşadık" diye konuştu.

İlköğretim Haftası kutlama entkinliği ders zilinin çalmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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