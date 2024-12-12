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Edirne'de Öğrenci Devamsızlığıyla Mücadele İçin Aile Ziyaretleri

Edirne'de Öğrenci Devamsızlığıyla Mücadele İçin Aile Ziyaretleri
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Edirne'de öğrencilerin okula devamsızlığını azaltmak amacıyla aileler ziyaret edilerek, fikir alışverişinde bulunuldu.

Edirne'de öğrencilerin okula devamsızlığını azaltmak için aileler ziyaret edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Okul Devamsızlığını Azaltma Eylem Planı çerçevesinde oluşturulan heyet aileleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Edirne Valiliği Koordinasyon Merkezi Eğitim İşleri Sorumlusu Murat Erkürekçi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Tuğba Baki, Sosyolog Gülşah Bağcı, Mimar Sinan Ortaokulu Müdürü Uğur Balkan ve Müdür Yardımcısı Bilgin Ayyıldız öğrencilerin okula devamsızlığını azaltmak için aileleri evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilerin okula devamlılığını sağlamak için ailelerle fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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