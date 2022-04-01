Edirne'de oğlunun kavga ettiği kişiyi bıçaklayan kadın tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de oğlunun kavga ettiği kişiyi bıçaklayan kadın tutuklandı

AA - İlker Gürel - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de oğlunun kavga ettiği kişiyi bıçaklayan kadın tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre F.K, Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak'ta oğlunun kavga ettiği H.E'nin evine gitti.

F.K. burada tartıştığı H.E'yi yanında getirdiği bıçakla boynundan yaraladı. Ağır yaralanan H.E. Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Edirne, Keşan, kavga, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title