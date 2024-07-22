Edirne'de Nehirde Kaybolan 2 Kişi İçin Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı

EDİRNE'de serinlemek için Meriç Nehri'ne girip akıntıya kapılan Sanem Yağmur Demir ile onu kurtarmaya çalışan Mert Tutuşturan (18) kayboldu. Ekipler, kayıp 2 kişi için arama kurtarma çalışması başlattı.

Kentte, Sanem Yağmur Demir, Mert Tutuşturan ve Muammer Şavul, bugün, saat 15.00 sıralarında Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarında Meriç Nehri kıyısına gitti. Burada bir süre oturan 3 arkadaştan Sanem Yağmur Demir ile Mert Tutuşturan, serinlemek için Meriç Nehri'ne girdi. Nehrin ortasına doğru açılan Demir, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Bunu gören Mert Tutuşturan da onu kurtarmak için açıldı. Tutuşturan ve Demir gözden kayboldu. Kıyıdaki Muammer Şavul'un, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp 2 kişiyi bulmak için nehirde botla arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden dalgıç polisler de gönderildi.

İki arkadaşı nehirde kaybolan Muammer Şavul, arama kurtarma çalışmalarını üzüntüyle izleyerek, "Beraber geldik buraya. Arkadaşlar suya girdiler. Kız biraz açıldı ve çırpınmaya başladı. Arkadaş da onun peşinden gitti kurtarmak için, ikisi de sonra sudan çıkamadı. Ben de peşlerinden oltayı attım, belki tutunarak kurtulurlar diye ama kurtaramadım maalesef. Hemen ardından da polise haber verdim" dedi.