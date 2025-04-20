Edirne'de Nehirde Kaybolan 14 Yaşındaki Çocuğu Arama Çalışmaları Başlatıldı

EDİRNE'de Ege İhsan K. (14), serinlemek için girdiği Meriç Nehri'nde kayboldu.

Arkadaşı P.B. ile Meriç Nehri'nin Yıldırım Mahallesi Sarıbayır mevkisinden geçtiği bölgeye giden Ege İhsan K., saat 15.00 sıralarına serinlemek için suya girdi. Ege İhsan K., bir süre sonra nehirde gözden kayboldu. Arkadaşının kaybolduğunu fark eden P.B., durumu yakındaki kum şantiyesinin çalışanlarına bildirdi. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri nehirde botlarla arama çalışmaları başlatırken, ekiplere itfaiye ve polis ekipleri de eşlik etti.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da bölgeye gelerek arama çalışmalarını takip etti. Çalışmalar için Tekirdağ ve Edirne'nin Enez ilçesinden dalgıç polisler yönlendirildi.