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Edirne'de Nehirde Boğulan Gençlerin Cenaze Törenleri Düzenlendi

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Edirne'de serinlemek için girdikleri Meriç Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden Mert Tutuşturan ve Sanem Yağmur Demir için cenaze törenleri düzenlendi.

EDİRNE'de, serinlemek için girdikleri Meriç Nehri'nde, kurtarmaya çalıştığı Sanem Yağmur Demir (14) ile birlikte boğularak hayatını kaybeden Mert Tutuşturan (18), düzenlenen cenaze törenleriyle son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne'de, Sanem Yağmur Demir, Mert Tutuşturan ve Muammer Şavul, dün saat 15.00 sıralarında Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarında Meriç Nehri kıyısına gitti. Burada bir süre oturan 3 arkadaştan Sanem Yağmur Demir ile Mert Tutuşturan, serinlemek için Meriç Nehri'ne girdi. Nehrin ortasına doğru açılan Demir, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Bunu gören Mert Tutuşturan da onu kurtarmak için açıldı. Tutuşturan ve Demir gözden kayboldu. Kıyıdaki Muammer Şavul'un, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp 2 kişiyi bulmak için nehirde botla arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden gelen dalgıçların da katıldığı arama çalışmalarında bir süre sonra Demir ile Tutuşturan'ın cansız bedenleri bulunup, kıyıya çıkarıldı.

CENAZE TÖRENLERİ DÜZENLENDİ

İkiliden Mert Tutuşturan için bugün ikindi namazı sonra Kıyık Yeni Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tutuşturan'ın akrabaları, yakınları ve sevenleri katıldı. Aile taziyeleri cami girişinde kabul etti. Kılınan cenaze namazından sonra Mert Tutuşturan'ın naşı, Acıçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sanem Yağmur Demir için ise Yenimaret semtindeki Alaca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Demir'in naşı, Bademlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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