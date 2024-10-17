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Edirne'de Nehir Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Edirne'de Nehir Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
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Tunca Nehri kenarındaki ağaçlık alanda bulunan erkek cesedinde kesici alet yaraları tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de, Tunca Nehri kenarındaki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu.

Saraçhane Köprüsü yakınlarındaki ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, kimliği belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cesette yapılan ilk incelemede kesici alet yaraları belirlendi.

Ceset otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

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