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Edirne'de Narkotik Polisleri Bağımlılıkla Mücadele İçin Stand Açtı

Edirne'de Narkotik Polisleri Bağımlılıkla Mücadele İçin Stand Açtı

Güncel Haberler

Edirne'de narkotik polisleri, 'Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde stant açtı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bağımlılıkla mücadele konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Edirne'de narkotik polisleri, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde stant açtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bağımlılıkla mücadele konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

"En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber", "Narko Gençlik" ve "Uyuma" projelerini tanıtan polis ekipleri, vatandaşlara proje temalı ürünler hediye etti.

Etkinlikte narkotik köpeği "Kongar" da yer aldı. Standı ziyaret eden vatandaşlar "Kongar" ile fotoğraf çekildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Edirne Güncel Haberler

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